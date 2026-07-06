Calciomercato Inter fiducia totale per Khalaili | i nerazzurri spingono per chiudere l’affare

Da internews24.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter punta con decisione su Anan Khalaili e sta spingendo per chiudere l'affare. Il club sta lavorando senza sosta e l'ottimismo cresce, con segnali che indicano una conclusione positiva prossima.

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di Alberto Petrosilli Il club continua a lavorare senza sosta per Khalaili: cresce l’ottimismo per la fumata bianca. L’ Inter non molla la pista che porta ad Anan Khalaili e continua a lavorare con grande convinzione per chiudere l’operazione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro sta portando avanti la trattativa a oltranza, con la convinzione di poter arrivare presto alla fumata bianca. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La dirigenza interista mantiene alta la fiducia e prosegue i contatti con tutte le parti coinvolte per definire gli ultimi dettagli dell’affare. L’obiettivo è quello di regalare a Cristian Chivu un nuovo rinforzo offensivo in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Calciomercato Inter LIVE: si può chiudere settimana prossima per KhalailiL'Inter sta lavorando sul calciomercato e potrebbe concludere l'affare per Khalaili la prossima settimana.

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