Calciomercato Inter fiducia totale per Khalaili | i nerazzurri spingono per chiudere l’affare
L'Inter punta con decisione su Anan Khalaili e sta spingendo per chiudere l'affare. Il club sta lavorando senza sosta e l'ottimismo cresce, con segnali che indicano una conclusione positiva prossima.
di Alberto Petrosilli Il club continua a lavorare senza sosta per Khalaili: cresce l’ottimismo per la fumata bianca. L’ Inter non molla la pista che porta ad Anan Khalaili e continua a lavorare con grande convinzione per chiudere l’operazione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro sta portando avanti la trattativa a oltranza, con la convinzione di poter arrivare presto alla fumata bianca. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La dirigenza interista mantiene alta la fiducia e prosegue i contatti con tutte le parti coinvolte per definire gli ultimi dettagli dell’affare. L’obiettivo è quello di regalare a Cristian Chivu un nuovo rinforzo offensivo in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Khalaili valutato 30 milioni, l’Inter ne offre 20 al momento: necessario un rilancio per chiudere l’affareL’Union Saint-Gilloise valuta il giocatore 30 milioni di euro, mentre l’Inter ha offerto 20 milioni.
Calciomercato Inter LIVE: si può chiudere settimana prossima per KhalailiL'Inter sta lavorando sul calciomercato e potrebbe concludere l'affare per Khalaili la prossima settimana.
Argomenti più discussi: ? Juve: accelerata per Kolo Muani. E se parte Thuram (PSG), c'è Goretzka; Roma, rinnovo Dybala: parti più vicine. I dettagli sul contratto; SI – Khalaili-Inter: accordo totale. Ai dettagli la trattativa col Gilloise. Le cifre; Live calciomercato | Tutti gli ultimi aggiornamenti.
FcInterNews.it. . Primo appuntamento settimanale con il Salotto di FcInterNews, in diretta sui nostri canali social dalle 19. Ampio spazio al calciomercato con le ultimissime sulle trattative in corso per Khalaili e Chalobah. L'Inter ha il sì dei due giocatori, manca l' facebook
Il percorso di mercato dell'Inter è chiaro: Provedel, Solet, Jones e Palestra. Per completare questo quartetto di affari, ci sono delle partenze necessarie, come Frattesi, e potrebbe essere necessario sacrificare anche Stankovic. reddit