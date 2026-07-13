Siulp | Caserma Smiraglia alloggi senza climatizzazione e disagi
Alla caserma ‘Smiraglia’, gli alloggi dei militari sono privi di climatizzazione, mentre i lavori di ristrutturazione sono ancora in corso e i parcheggi scarseggiano. I rappresentanti sindacali segnalano che le condizioni sono diventate insostenibili, con disagi quotidiani per il personale. La situazione riguarda anche i lavori di manutenzione ancora non completati e l’assenza di adeguati spazi di sosta nelle vicinanze.
Alloggi senza climatizzazione, cantieri irrisolti e carenza di parcheggi alla caserma ‘Smiraglia’. Il Siulp denuncia condizioni non più tollerabili e torna a richiamare con forza l’attenzione del Comune sulle condizioni in cui opera quotidianamente il personale della polizia di stato alla caserma ‘Smiraglia’, dove si continua a registrare "una situazione che desta seria preoccupazione sotto il profilo del benessere lavorativo, della sicurezza e della dignità degli operatori". "A seguito di un intervento di manutenzione – denuncia il Siulp – circa venti camere destinate ad alloggi collettivi, ubicate nell’ex edificio delle Poste all’interno della caserma, risultano attualmente prive di climatizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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