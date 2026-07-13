Siulp | Caserma Smiraglia alloggi senza climatizzazione e disagi

Notizia in breve

Alla caserma ‘Smiraglia’, gli alloggi dei militari sono privi di climatizzazione, mentre i lavori di ristrutturazione sono ancora in corso e i parcheggi scarseggiano. I rappresentanti sindacali segnalano che le condizioni sono diventate insostenibili, con disagi quotidiani per il personale. La situazione riguarda anche i lavori di manutenzione ancora non completati e l’assenza di adeguati spazi di sosta nelle vicinanze.