Caserma di Bolzaneto il Siap porta il caso in Parlamento | Prima sistemare mensa e alloggi

Da genovatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caso della caserma "Nino Bixio" di Bolzaneto arriva in Parlamento. Il Siap di Genova ha annunciato che il 7 maggio è stata presentata un'interrogazione parlamentare firmata dai deputati Valentina Ghio e Alberto Pandolfo sul progetto illustrato dalla questura durante la Festa della polizia del.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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