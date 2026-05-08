Caserma di Bolzaneto il Siap porta il caso in Parlamento | Prima sistemare mensa e alloggi

Il caso della caserma "Nino Bixio" di Bolzaneto arriva in Parlamento. Il Siap di Genova ha annunciato che il 7 maggio è stata presentata un'interrogazione parlamentare firmata dai deputati Valentina Ghio e Alberto Pandolfo sul progetto illustrato dalla questura durante la Festa della polizia del.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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