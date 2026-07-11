Un guasto all’impianto di aria condizionata ha lasciato senza raffreddamento le camere della caserma Smiraglia a Bologna. Il sindacato della polizia ha richiesto interventi urgenti per risolvere il problema. La situazione riguarda il personale presente nella struttura, che si trova senza aria condizionata a causa del malfunzionamento. Non sono state riportate altre criticità o danni collegati al guasto.

Bologna, 11 luglio 2026 - E' un disservizio preoccupante quello che sta interessando in queste ore il personale della polizia di Stato ospitato alla caserma Smiraglia di Bologna. A causa di un guasto improvviso all'impianto di climatizzazione, circa venti camere situate nella palazzina 'ex Poste' sarebbero rimaste completamente prive di raffrescamento nel pieno del caldo estivo di questi giorni. Il malfunzionamento, secondo quanto appreso, si sarebbe verificato a seguito di un programmato intervento di manutenzione alla cabina elettrica della struttura. Una situazione che ha scatenato l'immediata e dura reazione del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia), che ha inviato una nota al prefetto e al questore di Bologna chiedendo provvedimenti immediati a tutela della salute degli operatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guasto all’impianto, camere senza aria condizionata alla caserma Smiraglia. Il Sap: “Servono interventi urgenti”

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