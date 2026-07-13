Sinner verso il n1 a fine anno Intanto è sicuro di rimanere sul trono almeno altre 8 settimane!

Jannik Sinner ha confermato il suo primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, mantenendosi al primo posto per almeno altre otto settimane. Dopo aver difeso il titolo di Wimbledon, l’italiano ha già ottenuto la qualificazione alle Finals di fine stagione. In entrambe le classifiche, Sinner precede il tedesco Alexander Zverev, che si trova ora come il suo più vicino inseguitore.

Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le Finals di fine stagione: l’azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l’avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso: l’iberico ormai ha lasciato scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP e nell’aggiornamento odierno è stato scavalcato dal tedesco Alexander Zverev al secondo posto. Con il tennista iberico out per... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sinner verso il n.1 a fine anno. Intanto è sicuro di rimanere sul trono almeno altre 8 settimane!

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Sinner Mostra Rispetto Al Suo Compagno Di Allenamento Prima Del Match Contro Djokovic Wimbledon 2026

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