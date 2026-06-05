Milan al bivio | Rangnick chiede pieni poteri ma intanto sarà almeno tre settimane ai Mondiali

Ralf Rangnick ha chiesto pieni poteri per diventare direttore tecnico del Milan, ma ha anche annunciato che sarà impegnato ai Mondiali per almeno tre settimane. Durante le trattative, Rangnick ha specificato di voler gestire in autonomia le decisioni tecniche e operative, senza interferenze da parte di altri membri del club. La posizione del tecnico tedesco si scontra con le richieste di alcuni giocatori, tra cui Ibrahimovi?, che desiderano un ruolo più influente nelle scelte societarie.

Il Milan ha offerto giorni fa a Ralf Rangnick il ruolo di direttore tecnico del club rossonero e, come raccontato in mattinata, il manager tedesco aspetta una risposta adesso dalla società di Via Aldo Rossi alle condizioni poste per accettare l'incarico. Qualora arrivasse la fumata bianca, il club subirebbe una svolta epocale. Le richieste presentate al proprietario Gerry Cardinale sono chiarissime. Rangnick pretende pieni poteri decisionali dalla Prima Squadra fino alle formazioni giovanili. Questo controllo totale include: La gestione esclusiva delle strategie di calciomercato e del network di scouting. Il punto più delicato della... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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