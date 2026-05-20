A quante settimane da n1 è già sicuro di arrivare Jannik Sinner e chi può superare nella classifica storica

A poche settimane dalla prima posizione, Jannik Sinner si conferma in corsa per mantenere il suo posto in classifica ATP. Nel frattempo, Carlos Alcaraz ha comunicato che non tornerà in campo prima di metà luglio, saltando tutti i tornei fino a Wimbledon. Questa decisione potrebbe favorire Sinner nel ranking, mentre il tedesco Zverev resta in agguato, pronto a superare lo spagnolo e a mettere pressione sull’italiano. La lotta per la posizione di vertice si fa sempre più intensa.

Adriano Panatta sui record di Sinner: “Solo uno è impossibile. Alcaraz ha giornate no, Jannik raramente” Paolo Savoldelli: “Vingegaard più calcolatore, Pogacar attacca sempre. Pellizzari sulla via della guarigione” Paolo Savoldelli è stato l’ospita dell’ultima puntata di Bike Today speciale Giro d’Italia. Il due volte vincitore della Corsa Rosa. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop. 🔗 Leggi su Oasport.it

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