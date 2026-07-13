Sinner trionfa e fa una profezia | Zverev? Molto presto lui

Jannik Sinner ha vinto una partita importante a Wimbledon, con un colpo perfetto che ha lasciato senza risposta l’avversario. Il pubblico ha applaudito forte, mentre il centro del campo si riempiva di entusiasmo. Dopo il match, Sinner ha commentato che Zverev, secondo lui, sarà presto protagonista nel circuito. La scena si è conclusa con l’atleta italiano che ha lasciato il campo tra gli applausi, senza ulteriori dichiarazioni.

L’emozione non ha voce. Ha il rumore sordo di una pallina colpita perfettamente al centro della racchetta, da cui parte un tracciante inside out su cui Zverev non può arrivare, mentre tutto il Centre Court di Wimbledon trattiene il fiato, prima di esplodere nel grande e meritato applauso per Jannik Sinner. Si riconferma così campione, nel torneo più prestigioso al mondo, conquistando il 5° titolo Slam in carriera, iscrivendo ancora una volta il proprio nome nell’elenco d’oro dell’All England Lawn Tennis Club. Wimbledon ha un re sul campo e principi ad applaudirlo dal Royal Box. Il match comincia alle 16.10 di Londra e mostra subito il volto: ritmo altissimo, intensità sulla diagonale del rovescio e servizi quasi impossibili da attaccare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Sinner trionfa a Madrid

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