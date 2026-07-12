Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, battendo Alexander Zverev in finale dopo quasi quattro ore di partita. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in quattro set. La partita è stata molto combattuta, con momenti di grande tensione e scambi intensi. Sinner ha portato a casa il titolo, consolidando il suo successo nel torneo.

Tanta fatica, ma che felicità. Jannik Sinner si laurea campione di Wimbledon per il secondo anno consecutivo dopo aver vinto in quattro set contro Alexander Zverev con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco. Una gara tutt’altro che facile: nei primi due set il tedesco ha giocato una delle migliori gare della sua carriera ma Jannik è stato sempre concentrato, sul pezzo, lottando punto a punto ed è riuscito sempre, per oltre tre ore e mezza, a mantenere un livello altissimo al contrario del suo avversario. Jannik ha vinto e dominato nel terzo set e piazzato la zampata vincente nel quarto e decisivo parziale. È la vittoria numero 100 in tornei dello Slam, il numero uno del mondo è sempre più straordinario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Ilgiornale.it - Wimbledon, Sinner trionfa ancora. Zverev sconfitto in 4 set dopo una finale tiratissima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JANNIK SINNER ZITTISCE ZVEREV DAVANTI A TUTTI ADESSO PARLO IO! — LO STUDIO RESTA IN SILENZIO!

Notizie e thread social correlati

Wimbledon: Sinner batte ancora Djokovic e va in finale contro Zverev. Nole superato in tre setJannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, qualificandosi per la finale di Wimbledon.

A Wimbledon Sinner piega Djokovic in 3 set, è in finale contro ZverevJannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set e si è qualificato per la finale di Wimbledon, dove affronterà Alexander Zverev.

Temi più discussi: Tennis, Wimbledon: Sinner vince ancora in tre set ed è ai quarti, Mochizuki ko; Wimbledon, Sinner batte Mochizuki: ai quarti c'è Struff; Sinner 'spaventa' Djokovic a Wimbledon 2026, ma ultima volta ha vinto Nole: tutti i precedenti; Sinner non si ferma e Wimbledon sembra attenderlo.

Sinner vince e vola ai quarti a #Wimbledon. Una partita non semplice, e ancora una volta Jannik ha dimostrato di essere un vero campione. Tifiamolo questo ragazzo perché ci rende grandi nel mondo! #Sinner #Sinners #Tennis x.com

Jannik Sinner conquista ancora Wimbledon: Zverev battuto in quattro setDopo una finale combattuta di quasi quattro ore, Sinner rimonta Zverev e si conferma campione sull'erba a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. notizie.it

Wimbledon, Sinner-Zverev vale il titolo | La gara in direttaSi gioca la finale del singolare maschile del torneo dello Slam: le fasi salienti della gara e il punteggio in tempo reale ... msn.com