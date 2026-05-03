Il tennista italiano ha espresso soddisfazione per la vittoria odierna, sottolineando il buon avvio della partita e il fatto che il suo avversario non abbia giocato al massimo delle sue possibilità. Ha anche commentato i propri record, attribuendoli a un impegno costante e a un lavoro continuo. Nel frattempo, il suo avversario ha scherzato, consigliandogli di prendersi una pausa.

"Ho cominciato molto bene la partita di oggi. Zverev non ha giocato il suo miglior tennis. Sono molto soddisfatto della mia prestazione. E’ stato un altro torneo incredibile, un’altra bellissima vittoria. I record? Dietro c'è tanto lavoro e molto impegno. Questi risultati significano molto per me. In ogni allenamento diamo sempre il massimo io e il mio grande team". Così Jannik Sinner dopo il trionfo a Madrid, che ha segnato il record di cinque Masters 1000 vinti di fila, cosa mai riuscita a nessuno. "Sono molto dispiaciuto per come è andata questa finale: non è stata la mia migliore giornata. Complimenti a Sinner: è il miglior del mondo, di gran lunga.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner felice: "I record? Dietro c'è tanto lavoro e molto impegno". Zverev scherza: "Ma prenditi una pausa"

Le parole di SINNER a Sky Sport dopo la sfida vinta contro Zverev alle ATP Finals

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