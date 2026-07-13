sinner trionfa anche negli ascolti racconto di una notte supera alberto angela

Su Rai1, “Noos – L'Avventura della Conoscenza” ha registrato 1.518.000 spettatori con il 13,4% di share. Su Canale 5, “Racconto di una Notte” ha superato “Ulisse” con una media di 1.600.000 spettatori e il 9,2% di share, battendo anche “Superquark” di Rai3, che ha totalizzato circa 1.300.000 spettatori. Sinner ha vinto anche negli ascolti, mentre “Racconto di una Notte” ha superato “Ulisse”.

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 Noos – L'Avventura della Conoscenza conquistare una media di 1.518.000 spettatori pari al 13.4% di share, mentre su Canale5 Racconto di una Notte segna 1.825.000 spettatori con uno share del 17.8%, vincendo la serata. Su Rai2 Elsbeth diverte 394.000 spettatori (2.9%). Su Italia1, dopo l'anteprima (507.000 – 3.3%), Anche Meno registra 594.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3, dopo la presentazione (326.000 – 2.0%), la replica di Che Ci Faccio Qui totalizza 594.000 spettatori pari al 4.6% e su Rete4 Delitti ai Caraibi 529.000 (4.3%). Su La7 Diaz – Non pulire questo sangue si aggiudica 311.000 spettatori e il 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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