Gliascolti tvdel 7 giugno assegnano la vittoria allaNazionale, dove l’Italia ha trionfato contro la Grecia, controRacconto di una notte. Mentre dal pomeriggio fino alle 20, ottimo su Nove iRoland Garros dove Cobolli, dopo una lunghissima partita, ha perso in finale. Boom in access perLa Ruota della Fortunacon 4.488.000 spettatori pari al 26.5% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Nazionale trionfa su Racconto di una notte; Cobolli vola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ASCOLTI TV 7 GIUGNO 2026: LA MARATONA COBOLLI-ZVEREV (22%), POI GRECIA-ITALIA (22,7%) E RACCONTO DI UNA NOTTE (14,9%)Nella serata del 7 giugno, la maratona tra Cobolli e Zverev ha raggiunto il 22% di share, seguita dalla partita tra Grecia e Italia, che ha toccato...

Ascolti tv, gara tra flop: Cercasi tata disperatamente vince su Racconto di una notteIl 24 maggio, il programma “Cercasi tata disperatamente” ha ottenuto più ascolti rispetto a “Racconto di una notte”.

Temi più discussi: Ascolti tv di ieri 3 giugno: stravince Italia-Lussemburgo (21.7%), buon risultato per Ticket to Paradise (14.7%); Ascolti tv, il film con Alessio Lapice vince, su Canale 5 la serie Montmartre è solo all’11,1%; Stasera in tv: tra Nazionale di calcio e cinema c'è Realpolitik con Tommaso Labate; Ascolti TV 2 giugno 2026: Rai1 prima con I Volti della Repubblica, Canale 5 domina l'access.

Ascolti Tv ieri (7 giugno): boom per la finale di Cobolli al Roland Garros in chiaroL’amichevole Grecia-Italia non va oltre i 3,7 milioni di spettatori, la dizi turca Racconto Di Una Notte al 14,9% di share su Canale 5: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv domenica 7 giugno: Grecia-Italia, Racconto di una notteAscolti tv 7 giugno 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it