Sinner trascina gli ascolti | semifinale con Medvedev sfiora 3 milioni tra Sky e TV8

Da digital-news.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ha raggiunto quasi 3 milioni di spettatori complessivi tra Sky e TV8, con uno share del 15,9%. I dati indicano un alto livello di interesse per l’evento, che ha coinvolto pubblico delle due piattaforme di trasmissione. La partita si è svolta in una giornata in cui le due reti hanno trasmesso l’incontro in diretta. La sfida tra i due tennisti si è conclusa con un risultato che ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati.

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La semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sfiora i 3 milioni di spettatori tra Sky e TV8, con share al 15,9%.Grande attesa per la finale. È ancora grande tennis su Sky e TV8 con le semifinali degli Internazionali BNL d’Italia. Su Sky e TV8 la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ottiene 2 milioni e 973 mila spettatori medi* con il 15,9% di share*. Nello specifico, su Sky ha registrato 980 mila spettatori medi in total audience* con il 5,3% di share*. Su TV8 l’incontro ha mediato 1 milione 868 mila spettatori con il 10,1% di share*. Grande seguito anche per l’altra semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud che, su Sky e TV8, ha totalizzato 987 mila spettatori* e il 9,6% di share TV*. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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