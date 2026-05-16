La semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ha raggiunto quasi 3 milioni di spettatori complessivi tra Sky e TV8, con uno share del 15,9%. I dati indicano un alto livello di interesse per l’evento, che ha coinvolto pubblico delle due piattaforme di trasmissione. La partita si è svolta in una giornata in cui le due reti hanno trasmesso l’incontro in diretta. La sfida tra i due tennisti si è conclusa con un risultato che ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati.

La semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sfiora i 3 milioni di spettatori tra Sky e TV8, con share al 15,9%.Grande attesa per la finale. È ancora grande tennis su Sky e TV8 con le semifinali degli Internazionali BNL d’Italia. Su Sky e TV8 la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ottiene 2 milioni e 973 mila spettatori medi* con il 15,9% di share*. Nello specifico, su Sky ha registrato 980 mila spettatori medi in total audience* con il 5,3% di share*. Su TV8 l’incontro ha mediato 1 milione 868 mila spettatori con il 10,1% di share*. Grande seguito anche per l’altra semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud che, su Sky e TV8, ha totalizzato 987 mila spettatori* e il 9,6% di share TV*. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sinner trascina gli ascolti: semifinale con Medvedev sfiora 3 milioni tra Sky e TV8

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ascolti Sinner-Alcaraz: tutti i numeri boom della finale a Monte-Carlo tra Sky e TV8Boom di ascolti tra Sky e Tv8 per la sfida di Sinner con Alcaraz: oltre 3 milioni e share al 25%.

Sinner-Medvedev, semifinale a Roma in chiaro su TV8: Jannik cerca la finaleJannik Sinner torna protagonista oggi, venerdì 15 maggio, agli Internazionali d’Italia 2026.

Sinner, trionfo anche in tv: 3,2 milioni per la finale di MontecarloJannik Sinner vince anche in tv, ancora una volta. La finale di ieri a Montecarlo contro Carlos Alcaraz è stata vista da 3,2 milioni di telespettatori in Italia, con il 25,1% di share: il programma ... gazzetta.it

Ottimi ascolti per la grande domenica di sport su SkySui canali Sky Sport circa 1 milione 200 mila spettatori medi per il trionfo di Antonelli al GP di Cina di F1 e 1 milione 420 mila per la differita su TV8. In 699 mila hanno seguito invece per il post ... sport.sky.it