Wimbledon Sinner trascina gli ascolti | oltre 2,1 milioni prima della finale con Zverev

Prima della finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev, la vittoria di Sinner contro Djokovic ha attirato oltre 2,1 milioni di spettatori su Sky e TV8. La partita è andata in onda in diretta, con le fasi finali del torneo trasmesse esclusivamente sulla piattaforma Sky, mantenendo alta l’attenzione sul torneo più prestigioso del tennis.

La vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic registra ottimi ascolti su Sky e TV8 in vista della finale di Wimbledon. È ancora grande tennis nella Casa dello Sport perle fasi finali del torneo Wimbledon in esclusiva su Sky. L’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic – in onda ieri dalle 17.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8 – con la telecrnaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci ha. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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