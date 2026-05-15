Uno spazio che viene talvolta definito “giardino”, ma che in realtà racchiude un paesaggio più articolato e complesso, si trova vicino alla scuola. In questo luogo, tra lo stagno e le aree verdi, si svolgono attività e si osservano elementi come un tritone, che è stato preso in mano da una figura nota. La presenza di questi elementi suggerisce un ambiente naturale curato e vissuto, che supera la semplice definizione di spazio verde.

Viene chiamato anche ‘giardino’ "ma in realtà è molto più di questo: è un paesaggio, un luogo complesso". Stefano Sturloni, storico atelierista della scuola dell’infanzia Allende, è l’anima e il creatore dell’area verde circostante la struttura che ha rubato il cuore alla Principessa del Galles, Kate Middleton. La moglie dell’erede al trono d’Inghilterra ha concluso ieri una visita di due giorni in città, incentrata sullo studio del Reggio Emilia Approach negli ‘asili più belli del mondo’. L’itinerario di Kate tra bimbi e natura, il dialogo in italiano. Nell’itinerario, dunque, non poteva mancare l’Allende, che tra tutti gli asili reggiani vanta il miglior ambiente esterno in cui i bambini possono esprimersi liberamente e a contatto con la natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Lo stagno e il parco verde della scuola, la principessa Kate ha preso in mano un tritone”

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