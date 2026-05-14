Kate Middleton è arrivata in Italia, visitando l’Emilia-Romagna, una regione nota per i suoi piatti rinomati. Durante il soggiorno, la principessa non ha avuto l’opportunità di assaggiare alcuni cibi locali, a causa delle restrizioni imposte dalle norme di sicurezza e protocollo. La visita si inserisce in un itinerario ufficiale che rispetta specifici protocolli di rappresentanza e regolamenti di sicurezza.

Il ritorno internazionale di Kate Middleton passa dall’ Emilia-Romagna, terra di sapori celebri in tutto il mondo ma anche scenario di un’accoglienza costruita secondo regole rigidissime. La principessa del Galles è arrivata a Reggio Emilia per la sua prima missione in solitaria all’estero dopo la malattia, accolta da applausi, curiosi e telefoni puntati lungo piazza Prampolini. Una visita dal forte valore simbolico, legata ai progetti sull’infanzia che da anni rappresentano una delle sue priorità istituzionali, ma che ha inevitabilmente acceso anche i riflettori su un aspetto meno visibile della vita reale: il protocollo alimentare imposto ai Windsor.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kate Middleton in Italia, ecco i cibi che la principessa non ha potuto assaggiare

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Kate Middleton a Reggio Emilia. Sceglie l'Italia dopo la malattia

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