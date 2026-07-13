La finale di Wimbledon 2026 ha visto un italiano vincitore, con il tennista che ha battuto Zverev in quattro set. L’evento ha registrato uno share televisivo superiore al 33 per cento, con circa un italiano su tre che ha seguito la partita. La trasmissione è andata in onda sia in chiaro che su piattaforme a pagamento, attirando un pubblico vasto e variegato.

L’ultimo atto del tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis ha incoronato l ‘azzurro Jannik Sinner, campione in carica, capace di battere in quattro set il tedesco Alexander Zverev: le gesta del numero 1 del mondo sono state seguite in tv sia in chiaro che in abbonamento. La trasmissione in chiaro su TV8 HD, oltre al consueto abbonamento Sky, ha senza dubbio trascinato verso l’alto gli ascolti della finale di Wimbledon, che nel complesso è stata seguita da una media di 4.2 milioni di telespettatori, che nella fascia oraria presa in considerazione equivale al 33.8% di share. Dunque oltre un terzo degli apparecchi in funzione era sintonizzato sul match Sinner-Zverev: su TV8 HD il dato parla di 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sinner sfonda anche in tv: share stellare, un italiano su tre stava guardando la finale di Wimbledon!

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Sinner Conferenza Stampa Completa in Italiano Dopo La Vittoria Contro Djokovic | Wimbledon 2026

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