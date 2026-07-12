Sinner sfida Zverev è la finale di Wimbledon | l’azzurro vuole confermarsi campione L’orario e dove vederla in tv e streaming anche in chiaro

Sinner ha raggiunto la finale di Wimbledon, che si giocherà sul Centre Court dell’All England Club. L’azzurro si affronterà con Zverev, in un match che si terrà nel pomeriggio. La partita sarà visibile in diretta streaming e in tv, anche in chiaro. È il secondo anno consecutivo che Sinner raggiunge questa fase del torneo.

Wimbledon è arrivato all’ultimo atto. Anche quest’anno il Centre Court dell’All England Club avrà un po’ di azzurro, con Jannik Sinner che torna in finale per il secondo anno consecutivo. Questa volta dall’altro lato della rete non ci sarà Carlos Alcaraz, out per infortunio, ma colui che da lunedì sarà numero 2 al mondo scavalcando proprio lo spagnolo: Alexander Zverev, alla prima finale ai Championships. Sinner diventa così il primo tennista italiano a presentarsi per più di una volta all’ultimo giorno di Wimbledon, voglioso di iscrivere per il secondo anno consecutivo il proprio nome nel palmares dello Slam londinese. Non sarà però l’unico match in programma sul Centrale: prima della finale del singolare maschile ci sarà quella del doppio femminile tra GuoMladenovic e DabrowskiStefani. 🔗 Leggi su Open.online

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ATP MADRID LA FINALE, SINNER VS ZVEREV: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E DIRETTA STREAMING

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