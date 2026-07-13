Jannik Sinner ha vinto Wimbledon per la seconda volta consecutiva, battendo Sascha Zverev in quattro set. Dopo aver perso i primi due set, Sinner ha recuperato e concluso la partita con i punteggi di 4-6, 4-6, 6-3, 6-4. È la prima volta che un italiano conquista due titoli consecutivi a Londra. La finale si è svolta sui campi in erba del torneo britannico, con Sinner che ha dominato gli ultimi due set.

Jannik Sinner ce l’abbiamo noi: il campione perfetto nel tennis e nel comportamento, che doma in 4 set un avversario superbo come Sascha Zverev dopo averlo subito per quasi due set, trovando come sempre la soluzione. Che viene un po’ dalla risposta, un po’ dal servizio, un po’ dalla gestione delle emozioni, un po’ dal grande lavoro, un po’ dalla determinazione e un po’ dalla fluidità di un atleta nato, strappato allo sci, e quindi con le gambe e il baricentro ideale per l’erba. Un campione esemplare, l’indiscutibile numero 1 del mondo che continua a scrivere la storia dello sport italiano tutto, non solo tennistico, diventando appena il decimo - era Open - a fare il bis consecutivo a Wimbledon, e quindi sempre più nel super clan delle leggende. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Sinner re di Wimbledon per la seconda volta di fila: battuto Zverev in 4 set. Jannik riscrive la storia dello sport italiano

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Sinner re di Wimbledon, è la seconda volta di filaJannik batte Zverev in 4 set e vince il 5° Slam

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