Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta Wimbledon, battendo in finale in quattro set il tedesco Zverev (6-7, 7-6, 6-4, 6-4) dopo quasi quattro ore di gioco. Con questa vittoria, l’italiano raggiunge cinque titoli del Grande Slam in carriera. È il decimo giocatore a vincere due volte di fila il torneo sull’erba londinese nell’era Open. La finale si è conclusa con la rimonta di Sinner dopo aver perso il primo set al tie-break.

Il re dell'erba è ancora Jannik Sinner. L'azzurro batte Zverev in rimonta (6-7, 7-6, 6-4, 6-4) dopo quasi 4 ore di match e conquista Wimbledon per la seconda volta consecutiva, diventando il decimo giocatore a fare back to back sull'erba londinese nell'Era Open. Dopo le delusioni di Melbourne e Parigi, questa volta Jannik non si fa scappare il terzo Slam della stagione e sale a quota 5 Major in carriera, impreziosendo sempre di più la sua bacheca. Una vittoria alla Sinner, di forza ma anche di testa, con pochi errori e con la giusta freddezza nei momenti decisivi. Era un appuntamento con la storia e non l'ha fallito, replicando il trionfo del 2025. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Sinner vince Wimbledon per la seconda volta, battuto Zverev in 4 set: Jannik sale a quota 5 Slam in carriera

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SINNER DISTRUGGE STRUFF A WIMBLEDON: L'ITALIANO VINCE E VOLA IN SEMIFINALE

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