Sinner resta re di Wimbledon | Zverev lotta Jannik riscrive ancora la storia

Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva il torneo di Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 46 minuti. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano dopo una lunga sfida duramente combattuta. Zverev ha lottato fino alla fine, ma Sinner ha mantenuto la sua posizione di campione del torneo.

Jannik Sinner si conferma padrone di Wimbledon. Il numero 1 del mondo conquista per la seconda volta consecutiva i Championships, superando Alexander Zverev in una finale durissima chiusa con il punteggio di 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 46 minuti. per l’azzurro è il quinto Slam in carriera e un altro capitolo gigantesco nella storia del tennis italiano. Il primo set vive sul filo dell’equilibrio. Zverev serve bene, spinge con coraggio e riesce a imporsi al the-break, sfruttando un paio di occasioni decisiva nei punti pesanti. Sinner, però, non si scompone. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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