Sinner Re di Wimbledon e per la seconda volta | La mia vita per il tennis sono orgoglioso e felice

Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva a Wimbledon, battendo in quattro set il tedesco Zverev in 3 ore e 46 minuti di partita. Dopo aver conquistato il titolo, ha dichiarato di dedicarsi completamente al tennis e di essere orgoglioso e felice del risultato. La vittoria rafforza il suo ruolo di numero uno del mondo. La finale si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti.

Londra – “Sto dando la vita per il tennis”. Jannik Sinner si gode il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha battuto il tedesco Alex Zverev in 4 set, dopo 3h46? di battaglia (leggi qui). “Provo tanta felicità, sono orgoglioso di quello che ho fatto. Sono orgoglioso del mio team che continua a spingermi nella giusta direzione”, dice il 24enne altoatesino, che torna a vincere un titolo Slam dopo un anno e cancella la delusione incassata a Parigi, con il crollo fisico al secondo turno sulla terra rossa francese. “Dopo il Roland Garros ho lavorato tantissimo a Monaco, è stata molto dura”, dice prima di analizzare il match. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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