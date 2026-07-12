jannik sinner vince wimbledon per la seconda volta ecco quanto ha guadagnato il campione altoatesino

Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva a Wimbledon, confermando il suo titolo. Oltre alla vittoria, il tennista ha ricevuto un premio in denaro di circa 2,5 milioni di euro. La cifra rappresenta la quota destinata al vincitore del torneo, secondo quanto stabilito dagli organizzatori. La premiazione si aggiunge ai premi complessivi distribuiti durante il torneo, che ammontano a circa 50 milioni di euro in totale.

Jannik Sinner ha trionfato per la seconda volta consecutiva a Wimbledon. Oltre a portare a confermarsi numero uno al mondo, il tennista altoatesino può sorridere per il maxi assegno che spetta al vincitore. Sinner, infatti, incassa un premio da 4 milioni e 248mila euro, circa il 20% in più rispetto al prize money dello scorso anno. Alexander Zverev, che ha perso in finale, può consolarsi con un assegno da 2 milioni e 124 mila euro. Quanto ha guadagnato Sinner in carriera con i soli premi Jannik Sinner compirà 25 anni il prossimo 16 agosto, ma in carriera ha già guadagnato la bellezza di 70 milioni di dollari in soli montepremi, una somma ovviamente aumentata grazie al trionfo a Wimbledon contro Zverev. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Sinner vince Wimbledon per la seconda volta, battuto Zverev in 4 set

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