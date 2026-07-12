Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon, battendo in finale Sascha Zverev in quattro set. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4, dopo quasi quattro ore di gioco. Sinner, numero uno al mondo, ha conquistato il titolo confermandosi campione in questo prestigioso torneo. La finale si è disputata su una superficie in erba e ha visto un confronto equilibrato tra i due contendenti.

Jannik Sinner vinceWimbledonper il secondo anno consecutivo. Il tennista numero 1 al mondo conferma il titolo battendo in finale Sascha Zverev, 2 del seeding, con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in una finale tirata, equilibrata che è durata quasi 4 ore.Decisivo il cambio di marcia di Jannik nel 2° set, con un tie-break dominato e l’ottima resa al servizio, oltre a una lettura ritrovata nei turni di battuta del rivale. Sinner vince il 30° titolo in carriera, il 6° in stagione e il 5° Slam ( il primo in questo 2026). Per l’altoatesino arriva anche la vittoria n.100 a livello Atp. Zverev da lunedì sarà n.2 del mondo, scavalcato Carlos Alcaraz. Primo punto per Jannik, Zverev vince il primo scambio lunghissimo con una volée di rovescio (15-15). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Sinner re di Wimbledon per la seconda volta consecutiva: battuto Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4

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