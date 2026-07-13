Il patrimonio di Jannik Sinner cresce a dismisura e l'ultimo trionfo a Wimbledon lo sta avvicinando sempre di più ad una cifra record. Il suo 2026 ra iniziato con la delusione agli Australian Open ma poi ha preso una sterzata incredibile. Dal post-Doha, l'azzurro non si è più fermato, conquistando 5 Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma), 6 consecutivi contando anche quello di Parigi dell'anno scorso e ora ha concluso la prima parte di stagione in bellezza con il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon. Un cammino praticamente inavvicinabile da chiunque, sia in termini di risultati sportivi che di guadagni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Sinner, quanto ha guadagnato nel 2026 (anche grazie a Wimbledon): patrimonio attuale vicino ai 100 milioni, Alcaraz nel mirino

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Jannik Sinner returns his Wimbledon trophy ahead of the 2026 edition

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Sinner, come cambia ranking e quanto ha guadagnato con trionfo Wimbledon x.com

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