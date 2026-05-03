Sinner quanto ha guadagnato con la vittoria a Madrid? Montrepremi da record nel 2026

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Madrid, aggiungendo un titolo importante al suo palmarès. La vittoria ha portato un montepremi record, con cifre che si aggirano intorno a cifre mai viste prima per il torneo. La conquista nel 2026 si inserisce in una stagione ricca di successi, contribuendo a far crescere le sue entrate da premi in denaro. La vittoria ha anche effetti sul suo ranking e sulla sua carriera.

Un altro trofeo, un?altra pioggia di numeri. Il trionfo di Jannik Sinner al Mutua Madrid Open non pesa solo sul ranking e sulla storia recente del tennis: ha un impatto concreto anche sul.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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