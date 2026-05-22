Jannik Sinner ha raggiunto una notevole crescita patrimoniale nel 2026, grazie ai numerosi successi nelle competizioni internazionali. Il tennista, attualmente considerato uno dei migliori al mondo, ha accumulato un patrimonio stimato in milioni di euro. Le sue vittorie nei tornei più importanti e i premi in denaro ricevuti sono stati determinanti per l’aumento del suo patrimonio. La sua carriera ha visto un incremento costante delle entrate legate alle partecipazioni e ai contratti di sponsorizzazione.

Jannik Sinner sempre più ricco. Grazie alle sue numerose vittorie, il tennista numero uno al mondo vanta un patrimonio da capogiro. D'altronde dopo Doha, il giocatore azzurro non si è più fermato, conquistando 5 Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma), 6 consecutivi contando anche quello di Parigi dell'anno scorso. Insomma, per questo Sinner è a un passo dallo sfondare il muro dei 100 milioni di dollari. Ecco però nel dettaglio quanto ha guadagnato nel 2026. Con il trionfo agli Internazionali di Roma, Jannik ha incassato 6.702.466 dollari di prize money ufficiale ATP, pari a circa 5,76 milioni di euro. E ancora, per guadagni complessivi tra singolare e doppio, ha ottenuto ben 55 milioni di euro in guadagni ufficiali Atp. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, patrimonio milionario: quanto ha guadagnato nel 2026

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Come investe Jannik Sinner

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