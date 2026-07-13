sinner persino alcaraz si congratula in attesa che torni lo scontro fra titani

Anche Alcaraz ha fatto i complimenti a Sinner per la vittoria a Wimbledon. La finale, combattuta e difficile, ha visto il tennista italiano prevalere su Zverev dopo una partita che ha avuto momenti di grande tensione, soprattutto nei primi due set. La vittoria di Sinner rappresenta un risultato importante nel torneo, e l’attenzione ora si concentra sulla prossima sfida tra i due grandi del circuito.

È vero che ci stiamo godendo il trionfo di Sinner a Wimbledon, dopo una finale non poco sofferta contro Alexander Zverev (in particolare nei primi due set). È anche vero, però, che manca vedere Jannik e Alcaraz battersi come due gladiatori al Colosseo nella Roma imperiale. Difficile pensare che non manchi anche a loro, soprattutto considerando gli ultimi (dolci) scambi di battute fra i due straordinari rivali. Cosa è successo nei mesi senza lo spagnolo. Alla luce del meritatissimo trionfo a Wimbledon, nel quale ha prima sconfitto in scioltezza il leggendario Novak Djokovic in semifinale e poi domato in quattro set uno Zverev in gran forma, Sinner si è confermato, senza ombra di dubbio, il miglior tennista al mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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