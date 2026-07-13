Jannik Sinner ha dichiarato di dover decidere se partecipare a entrambi i tornei di Montreal e Cincinnati o solo a uno dei due. Ha espresso speranza che Alcaraz possa tornare a competere. La sua presenza è stata accolta con applausi nella sala stampa. Sinner, vincitore di Wimbledon, si prepara a tornare sul Centre Court nel 2027, mantenendo il ruolo di detentore del titolo.

Accolto da uno scrosciante applauso in sala stampa, Jannik Sinner ci entra da due volte campione di Wimbledon, da giocatore che aprirà il 2027 sul Centre Court ancora da titolare del ruolo di detentore. E, di fronte ai componenti di ogni genere di stampa, il nuovo-vecchio signore dell’erba si racconta. Così comincia: “ Grandissimo risultato dal mio punto di vista. Match tosto quello di oggi contro Sascha. Tutti e due siamo stati ad alto livello, non è stato facile giocare. C’erano polvere e fresco. Molto felice. Essere qui da campione significa molto per me “. Sul confronto tra questo titolo e i precedenti: “ Ogni Slam è diverso. Storie diverse, posti diversi, feeling diversi prima del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sinner guarda avanti: “Deciderò se giocare sia Montreal sia Cincinnati, o uno solo. Spero che Alcaraz torni”

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Sinner apre la sua corsa agli Internazionali: quando gioca contro Ofner

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