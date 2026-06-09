Solo un giocatore in giornata può mettere in difficoltà Sinner a Wimbledon, secondo Ambesi. Lo stesso commentatore ha aggiunto che Alcaraz potrebbe non tornare a competere sul cemento americano in vista delle prossime competizioni. La recente edizione di Roland Garros si è conclusa con la vittoria di un atleta ancora da definire.

Una memorabile edizione del Roland Garros è andata ufficialmente in archivio con il trionfo di Alexander Zverev, ma anche con lo splendido cammino di Flavio Cobolli fino al quinto set della finale e di un esaltante Matteo Arnaldi fino alla semifinale dello Slam parigino dopo la clamorosa eliminazione iniziale di Jannik Sinner per un malessere. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Massimiliano Ambesi. “ Cobolli è un giocatore ormai top da un po’, nel senso che i quarti a Wimbledon, i quarti nei 1000 e vittoria nei 500, finale nei 500, insomma gli danno uno status importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Ambesi: “Solo un giocatore in giornata può impensierire Sinner a Wimbledon. Alcaraz non è detto torni sul cemento americano”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ambesi: “Non è scontato che Sinner torni n.1. Alcaraz si farà trovare pronto a Montecarlo”Si apre un nuovo episodio di TennisMania dedicato al Miami Open, torneo che unisce le categorie Masters 1000 e WTA 1000 e si avvicina alle fasi...

Ambesi: “Il tema non sono gli avversari, ma le condizioni di Sinner. Alcaraz non può ancora impugnare la racchetta”Massimiliano Ambesi ha commentato su TennisMania che il problema principale non sono gli avversari, ma le condizioni di Sinner.

Si parla di: Ruud: Sinner era il favorito principale. Sarà interessante vedere dove saremo tra una settimana.

Ambesi: Solo un giocatore in giornata può impensierire Sinner a Wimbledon. Alcaraz non è detto torni sul cemento americanoUna memorabile edizione del Roland Garros è andata ufficialmente in archivio con il trionfo di Alexander Zverev, ma anche con lo splendido cammino di ... oasport.it

Ambesi su Sinner a Madrid: 'L'allergia è un rischio, ma il contesto aiuta'La possibile partecipazione di Jannik Sinner al prestigioso torneo di Madrid è al centro dell'attenzione, ma non senza un'importante riserva. Secondo quanto analizzato da Massimiliano Ambesi durante ... it.blastingnews.com