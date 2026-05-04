Sinner e Alcaraz si sono uniti a una protesta riguardante la distribuzione dei ricavi nei tornei dello Slam, criticando i premi inferiori rispetto a quelli degli eventi ATP. La questione riguarda come vengono suddivisi i ricavi, con alcuni veterani del circuito che hanno sostenuto questa posizione. La disputa riguarda principalmente le differenze tra i premi offerti nei diversi tipi di tornei e chi sono i protagonisti di questa mobilitazione.

? Cosa scoprirai Perché i premi degli Slam sono inferiori ai tornei ATP?. Chi sono i veterani che hanno unito Sinner alla protesta?. Come giustificano gli organizzatori il mancato aumento dei compensi?. Quali conseguenze attenderanno il circuito durante gli Internazionali d'Italia?.? In Breve Atleti ricevono solo il 15% dei ricavi contro il 50% delle leghe americane.. Sabalenka, Gauff e Djokovic si uniscono a Sinner e Alcaraz nella protesta.. Federazione francese giustifica i proventi con il modello senza scopo di lucro.. Ben Shelton e Jessica Pegula riapriranno il dibattito durante gli Internazionali d'Italia.. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e altri venti atleti della top tier mondiale hanno firmato una protesta collettiva contro la gestione economica dei tornei del Grande Slam proprio in vista del Roland Garros.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e Alcaraz: protesta per la ripartizione dei ricavi dello Slam

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