Sinner fa il bis a Wimbledon 5° Slam in carriera | battuto Zverev in 4 set Ho visto mamma uscire due volte per la tensione

Da ilmessaggero.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto il suo quinto Slam battendo Zverev in quattro set (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) in quasi quattro ore di partita a Wimbledon. È il secondo titolo consecutivo sull’erba londinese, diventando il decimo giocatore a vincere due volte di fila a Wimbledon nell’era Open. Durante la partita, si è visto uscire due volte la madre per la tensione.

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Il re dell'erba è ancora Jannik Sinner. L'azzurro batte Zverev in rimonta (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) dopo quasi 4 ore di match e conquista Wimbledon per la seconda volta consecutiva, diventando il decimo giocatore a fare back to back sull'erba londinese nell'Era Open. Dopo le delusioni di Melbourne e Parigi, questa volta Jannik non si fa scappare il terzo Slam della stagione e sale a quota 5 Major in carriera, impreziosendo sempre di più la sua bacheca. Una vittoria alla Sinner, di forza ma anche di testa, con pochi errori e con la giusta freddezza nei momenti decisivi. Era un appuntamento con la storia e non l'ha fallito, replicando il trionfo del 2025. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Come Jannik SINNER ha battuto ZVEREV e vinto WIMBLEDON per la seconda volta

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