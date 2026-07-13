Sinner esaltato dalla stampa estera | Dallo shock al trionfo La sportività dei tedeschi
Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, suscitando ampi riconoscimenti sulla stampa internazionale. L’articolo evidenzia come abbia passato dallo shock iniziale al trionfo finale, sottolineando la sportività dei tennisti tedeschi coinvolti durante il torneo. La vittoria dell’azzurro ha ricevuto ampio risalto, celebrando il suo risultato come un successo che si ripete nel tempo. La stampa straniera ha dedicato ampi spazi al suo percorso e alla sua performance.
La vittoria di Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo a Wimbledon non può che avere una gran cassa di risonanza sulla stampa internazionale, che celebra il trionfo dell’azzurro, capace di bissare il successo ottenuto nel 2025. Proprio in Gran Bretagna le lodi non si contano per l’azzurro: la BBC lo celebra con “ Dalla sconfitta shock al titolo di Wimbledon: il resiliente Sinner torna al top “, mentre il The Times sottolinea che “ Sinner è al meglio e trionfa nella finale di Wimbledon “. La tedesca Bild, invece, pone l’accento sul momento in cui l’azzurro aiuta il teutonico Alexander Zverev a rialzarsi dopo la caduta durante uno scambio: “ Sportività pura”, mentre il francese L’Equipe sottolinea l’impresa con “ Il ritorno del Re “. 🔗 Leggi su Oasport.it
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