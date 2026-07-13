Sinner esaltato dalla stampa estera | Dallo shock al trionfo La sportività dei tedeschi

Notizia in breve

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, suscitando ampi riconoscimenti sulla stampa internazionale. L’articolo evidenzia come abbia passato dallo shock iniziale al trionfo finale, sottolineando la sportività dei tennisti tedeschi coinvolti durante il torneo. La vittoria dell’azzurro ha ricevuto ampio risalto, celebrando il suo risultato come un successo che si ripete nel tempo. La stampa straniera ha dedicato ampi spazi al suo percorso e alla sua performance.