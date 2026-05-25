Al termine del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del campionato, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto una vittoria. Dopo la gara, il team-radio ha trasmesso le parole del pilota, che ha detto di non voler vincere in quel modo. Antonelli ha concluso la corsa con un risultato che ha attirato l’attenzione, mentre il commento del team ha evidenziato un senso di insoddisfazione da parte del pilota.

Andrea Kimi Antonelli cala il poker al termine del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026! Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il giovane talento bolognese ha scritto una nuova pagina di storia della massima categoria del motorsport. Quattro successi consecutivi e prima vera e propria fuga in classifica generale. Grazie anche al ritiro di George Russell, infatti, ora il margine di vantaggio cresce a 43 lunghezze. Non una cifra di poco conto. Il pilota del team Mercedes anche oggi ha fatto capire di che pasta sia fatto. Ha messo il cuore in ogni momento, rischiando anche in qualche occasione (un dritto al tornantino e quasi-contatto proprio con il compagno di squadra prima della chicane finale) ma mettendo sempre sotto pressione George Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La sportività di Antonelli che ricorda Sinner. Il team-radio: “Non volevo vincere così”

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Kimi Antonelli Takes Jannik Sinner On A Hot Lap! | F1 Pirelli Hot Laps

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