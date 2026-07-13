Sinner è più forte di prima il suo regno è saldo Così inizia la sua seconda vita sportiva

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, diventando il primo italiano a ripetersi sull’erba. Con questa vittoria, entra nella lista ristretta di tennisti che hanno conquistato il torneo due volte di fila. È il secondo titolo dello slam per lui, dopo il primo ottenuto l’anno scorso. La finale si è conclusa con la sua vittoria in tre set, consolidando il suo ruolo tra i grandi del circuito.

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Così c’è più gusto, caro Jannik. Sei il re di Wimbledon per la seconda volta consecutiva e hai regalato un’altra gioia a tutto lo sport italiano. Entri nella storia dalla porta principale e vai a fare compagnia alle altre nove leggende del tennis che prima di te hanno saputo mettere a segno questo bis sull’erba più famosa del mondo. Lo fai dopo una partita dura, dove hai sofferto e lottato contro il miglior avversario che oggi il circuito possa metterti di fronte. Sei il campione che tutti gli altri Paesi vorrebbero avere. Peccato per loro che dovranno aspettare a lungo e sperare in un regalo delle loro mamme. Il numero 1 ce l’abbiamo noi e ne siamo orgogliosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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