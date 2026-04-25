Un designatore arbitrale ha annunciato di essersi autosospeso, affermando di voler tornare più forte di prima. La decisione arriva in seguito a un'indagine per frode sportiva che lo coinvolge. La sospensione è stata comunicata in accordo con l'Associazione Italiana Arbitri, con l’obiettivo di permettere al gruppo di operare senza tensioni. La vicenda riguarda un’unità di vertice nel settore arbitrale.

«In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can». L'annuncio di Gianluca Rocchi arriva con una dichiarazione all'ANSA. «Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia - prosegue il designatore arbitrale, indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva -, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima». «Il grande amore per la mia associazione ed il senso di...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rocchi: «Mi autosospendo, tornerò più forte di prima». Il designatore arbitrale è indagato per frode sportiva

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