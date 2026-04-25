Rocchi | Mi autosospendo tornerò più forte di prima Il designatore arbitrale CAN è indagato per frode sportiva

Un membro del comitato arbitrale ha annunciato la propria autosospensione, affermando che tornerà più forte di prima. La decisione è stata comunicata in seguito a un’indagine per frode sportiva che coinvolge il designatore del settore arbitrale. La sospensione è stata presa per garantire la serenità dell’organismo e consentire un’eventuale prosecuzione delle attività senza pressioni esterne. La vicenda giudiziaria riguarda l’attività del comitato e dei suoi membri.

«In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can». L'annuncio di Gianluca Rocchi arriva con una dichiarazione all'ANSA. «Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia - prosegue il designatore arbitrale, indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva -, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima». «Il grande amore per la mia associazione ed il senso di...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rocchi: «Mi autosospendo, tornerò più forte di prima». Il designatore arbitrale CAN è indagato per frode sportiva Notizie correlate Rocchi: «Mi autosospendo, tornerò più forte di prima». Il designatore arbitrale è indagato per frode sportiva«In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di... Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaIl mondo del calcio italiano trema nuovamente davanti allo spettro di una nuova Calciopoli mentre il designatore degli arbitri di serie A e B... Approfondimenti e contenuti Rocchi: «Mi autosospendo, tornerò più forte di prima». Il designatore indagato per frode sportiva«In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ... msn.com Rocchi si autosospende per l'inchiesta su frode sportiva: «Decisione condivisa con la famiglia, tornerò più forte di prima»«In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo Can — cioè arbitrale — che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza ... corriere.it