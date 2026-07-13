Sinner è l’erede di Djokovic? Stesso numero di tornei vinti | coincidenza folle

Jannik Sinner ha raggiunto lo stesso numero di tornei vinti di Novak Djokovic, un risultato che ha sorpreso il mondo del tennis. Il giovane altoatesino, nato nel 2001, sta conquistando numerosi titoli e attirando l’attenzione come possibile erede del campione serbo. La coincidenza dei successi ha alimentato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, che osservano con interesse l’andamento della carriera di Sinner.

Il tennis mondiale assiste a un parallelo storico incredibile. Jannik Sinner, il fenomeno altoatesino classe 2001, sta scrivendo pagine d’oro nello sport tricolore, accumulando un bottino di successi che ricorda in modo impressionante l’ascesa fulminante di una leggenda vivente: Novak Djokovic. A pochi giorni dal suo venticinquesimo compleanno, il campione vanta un palmarès di tutto rispetto. Il suo archivio conta trenta titoli nel circuito maggiore: cinque prove del Grande Slam, due ATP Finals, dieci tornei Masters 1000, sette titoli ATP 500 e sei corone ATP 250. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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