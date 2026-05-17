Jannik Sinner eguaglia un record leggendario di Djokovic | vinti tutti i Masters 1000 esistenti!

Jannik Sinner ha conquistato tutti i nove tornei Masters 1000 presenti nel calendario internazionale, diventando il primo atleta a raggiungere questo risultato. I Masters 1000 sono tornei di altissimo livello, istituiti nel 1990, che si disputano ogni anno su superfici di cemento e terra rossa. Con questa impresa, il tennista italiano si aggiunge a un ristretto gruppo di giocatori che hanno vinto tutti gli eventi di questa categoria, eguagliando un record appartenuto a un altro noto atleta nel circuito.

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