Jannik Sinner eguaglia un record leggendario di Djokovic | vinti tutti i Masters 1000 esistenti!
Jannik Sinner ha conquistato tutti i nove tornei Masters 1000 presenti nel calendario internazionale, diventando il primo atleta a raggiungere questo risultato. I Masters 1000 sono tornei di altissimo livello, istituiti nel 1990, che si disputano ogni anno su superfici di cemento e terra rossa. Con questa impresa, il tennista italiano si aggiunge a un ristretto gruppo di giocatori che hanno vinto tutti gli eventi di questa categoria, eguagliando un record appartenuto a un altro noto atleta nel circuito.
Jannik Sinner ha vinto tutti i Masters 1000 attualmente presenti nel calendario internazionale per almeno una volta in carriera: sono nove i tornei di questo livello, nato ufficialmente nel 1990, che si susseguono di anno in anno tra cemento e terra rossa (non ne sono previsti sull’erba). Il fuoriclasse altoatesino ha completato l’opera oggi pomeriggio, trionfando agli Internazionali d’Italia e chiudendo così il cerchio. La serie del nostro portacolori si era aperta il 13 agosto 2023 al Canadian Open (in quel caso a Toronto) ed era proseguita con ben tre sigilli nel 2024: il 31 marzo a Miami, il 19 agosto a Cincinnati, il 13 ottobre a Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner: 31 vittorie. Meglio di Djokovic
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