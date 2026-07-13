Incredibile coincidenza | Sinner ha vinto gli stessi Slam e tornei di Djokovic alla stessa età

Jannik Sinner ha vinto gli stessi Slam e tornei di Novak Djokovic alla stessa età. Il tennista italiano ha raggiunto risultati comparabili a quelli del campione serbo, consolidando il suo ruolo tra i giovani più promettenti del circuito internazionale. Sinner, a soli 23 anni, può vantare un palmares che include titoli di livello superiore e una presenza costante nel circuito dei primi posti. La sua carriera si confronta con quella di altri grandi del tennis mondiale alla stessa età.

Jannik Sinner fa parte del gotha dello sport italiano a tutto tondo e può contare su un palmares di tutto rispetto anche a confronto con i più grandi tennisti mondiali di sempre in relazione alla sua età. Ricordiamoci infatti che il nativo di San Candido è un classe 2001 e compirà 25 anni il prossimo 16 agosto, ma vanta già una bacheca a dir poco impressionante. 5 Slam (2 Australian Open, 2 Wimbledon e 1 US Open), 2 ATP Finals, 10 Masters 1000, 7 ATP 500 e 6 ATP 250 per un totale di 30 titoli nel circuito maggiore. Un ruolino di marcia sensazionale, al quale bisogna aggiungere anche le 80 settimane da numero uno del ranking mondiale, che ha pochi precedenti nella storia del tennis maschile internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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