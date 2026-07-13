Dopo la vittoria a Wimbledon, il tennista italiano si prenderà tre settimane di pausa prima di tornare in campo. Il prossimo impegno sarà il Masters 1000 di Montreal, torneo che lo scorso anno si svolse a Toronto e che lui non giocò. L’obiettivo di conquistare nove titoli Masters 1000 in un anno è stato definito irrealistico da un esperto, che ha chiesto a cosa serva questa ambizione.

Jannik Sinner dopo il trionfo di Wimbledon potrà godersi tre settimane di pausa prima del rientro sul circuito ATP: il prossimo torneo a cui l’azzurro è ufficialmente iscritto è il Masters 1000 di Montreal, torneo che lo scorso anno si disputò a Toronto e che il tennista italiano saltò. Nell’ anno solare 2026 l’azzurro ha vinto tutti i Masters 1000 disputati ad Indian Wells, Miami, Montecarlo (non obbligatorio), Madrid e Roma, a cui si aggiunge Parigi Nanterre, conquistato alla fine del 2025: Sinner è in corsa per vincere tutti i 9 tornei di questa categoria nello stesso anno (o nell’arco di 12 mesi con Parigi 2025). Per riuscire... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Sinner e il miraggio dei 9 Masters 1000 in un anno. Bertolucci scettico: “A che serve?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sinner-Ofner, per Jannik inizia la corsa al quinto Masters 1000 dell'anno: il pronosticoIl torneo Masters 1000 di quest'anno prende il via con il debutto del numero uno del mondo sul Centrale del Foro.

Djokovic: “Sinner è impressionante. Però ora nei Masters 1000 ci sono dei vantaggi che aiutano”Novak Djokovic ha commentato la crescita di Jannik Sinner, definendolo impressionante.

Argomenti più discussi: Troppo caldo? Se non vuoi uscire, in tv questo weekend c'è tanto sport: ecco gli appuntamenti top; LIVE Sinner-Struff 7-5, 7-6, 6-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 vola in semifinale per la terza volta; Anche le leggende hanno un limite. Sinner domina Djokovic ed è in finale a Wimbledon; Nuovo ospedale di Catanzaro, mediazioni disperate e unità miraggio. Consiglio comunale ad alto rischio flop.