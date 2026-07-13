Sinner e il miraggio dei 9 Masters 1000 in un anno Bertolucci scettico | A che serve?

Da oasport.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria a Wimbledon, il tennista italiano si prenderà tre settimane di pausa prima di tornare in campo. Il prossimo impegno sarà il Masters 1000 di Montreal, torneo che lo scorso anno si svolse a Toronto e che lui non giocò. L’obiettivo di conquistare nove titoli Masters 1000 in un anno è stato definito irrealistico da un esperto, che ha chiesto a cosa serva questa ambizione.

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Jannik Sinner dopo il trionfo di Wimbledon potrà godersi tre settimane di pausa prima del rientro sul circuito ATP: il prossimo torneo a cui l’azzurro è ufficialmente iscritto è il Masters 1000 di Montreal, torneo che lo scorso anno si disputò a Toronto e che il tennista italiano saltò. Nell’ anno solare 2026 l’azzurro ha vinto tutti i Masters 1000 disputati ad Indian Wells, Miami, Montecarlo (non obbligatorio), Madrid e Roma, a cui si aggiunge Parigi Nanterre, conquistato alla fine del 2025: Sinner è in corsa per vincere tutti i 9 tornei di questa categoria nello stesso anno (o nell’arco di 12 mesi con Parigi 2025). Per riuscire... 🔗 Leggi su Oasport.it

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