Jessica Biel l’ultimatum al marito Justin Timberlake dopo l’arresto | Non ne può più

Jessica Biel ha consegnato un ultimatum al marito Justin Timberlake dopo che quest’ultimo è stato arrestato. La coppia, secondo fonti vicine, sta vivendo un periodo difficile e turbolento. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e alimenta le speculazioni sulla loro situazione personale. Entrambi non hanno ancora commentato pubblicamente quanto accaduto.