Jessica Biel l’ultimatum al marito Justin Timberlake dopo l’arresto | Non ne può più
Jessica Biel ha consegnato un ultimatum al marito Justin Timberlake dopo che quest’ultimo è stato arrestato. La coppia, secondo fonti vicine, sta vivendo un periodo difficile e turbolento. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e alimenta le speculazioni sulla loro situazione personale. Entrambi non hanno ancora commentato pubblicamente quanto accaduto.
Aria di crisi in quel di Hollywood: Jessica Biel e Justin Timberlake starebbero attraversando un momento decisamente turbolento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero arrivati a un vero e proprio bivio. Le fonti vicine alla coppia parlano di un’esasperazione che si è accumulata nel tempo e che ora avrebbe portato a un vero e proprio ultimatum. Jessica Biel, l’ultimatum a Justin Timberlake. A riportare l’indiscrezione è stato il Daily Mail: Jessica Biel avrebbe dato una sorta di ultimatum al marito Justin Timberlake. La fonte è stata chiarissima: “Non ne può più” del suo comportamento, e se dovesse fare un altro passo falso, allora “premerà il grilletto”.🔗 Leggi su Dilei.it
Notizie correlate
Leggi anche: Justin Timberlake, diffuso il video dell’arresto per guida in stato di ebbrezza: “Sono nervoso”
Leggi anche: Justin Timberlake si congratula con Justin Bieber per la cover di “Cry Me a River” di Justin Bieber al Coachella: «Sono orgoglioso di te, e dovresti esserlo anche tu»
Contenuti utili per approfondire
Jessica Biel, l’ultimatum al marito Justin Timberlake dopo l’arresto: Non ne può piùJessica Biel avrebbe dato un ultimatum al marito Justin Timberlake: Non ne può più, è stufa di essere messa in imbarazzo in pubblico ... dilei.it
Justin Timberlake: Sie hat die Nase voll - Jessica Biel droht Timberlake mit Ehe-AusJessica Biel stellt Justin Timberlake ein Ultimatum nach Trunkenheitsfahrt Bodycam-Video belastet Ehe – Insider sprechen von wachsender Entfremdung Wiederholte Vorfälle und Abwesenheit belasten Bezieh ... news.de