Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo a Wimbledon, battendo un avversario in finale. I numeri e le statistiche si aggiornano, rafforzando il suo ruolo tra i giocatori più promettenti. Ora si concentra sugli US Open, con l’obiettivo di migliorare i risultati passati. La possibilità di partecipare alla Davis Cup resta una delle incognite, mentre si pensa a un approccio innovativo per le prossime competizioni.

Jannik Sinner si conferma campione a Wimbledon e numeri, statistiche e record si aggiornano. Con nuove prospettive e sfide per la seconda parte del 2026. Per l’azzurro i Championships 2026 sono il quinto Slam della carriera, il sesto titolo nel 2025 dopo i cinque Masters 1000 conquistati tra cemento e terra rossa a Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. Nella speciale classifica dei Major Sinner affianca Frank Sedgman, Jean Borotra e Tony Trabert. In totale è il 30esimo successo in assoluto. Sinner è solo il decimo tennista nell’Era Open a confermarsi campione di Wimbledon. Prima di lui c’era riusciti solo grandissimi del gioco, come il rivale diretto Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras e Roger Federer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner, ora cosa fai? L’obiettivo Us Open, l’incognita Davis. E quella tentazione di provare qualcosa di unico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il discorso di SINNER durante la premiazione degli Internazionali BNL d'Italia

Notizie e thread social correlati

Chi è Ofner, l'avversario di Sinner: un unico precedente e quella gaffe mostruosa a MelbourneL'avversario di Sinner al torneo è un tennista austriaco con un solo precedente in carriera.

Lisa delle Blackpink: «Un’indovina mi disse di cambiare nome. Mi sono detta: “Sai che c’è? Farei qualunque cosa”. Quando fai le stesse cose da dieci anni, senti il bisogno di qualcosa di nuovo da cui trarre ispirazione. Ora che ho parlato del mio desiderio di privacy, i fan la rispettano di più»Una cantante del girl group Blackpink ha raccontato di aver cambiato nome su consiglio di un’indovina, desiderosa di rinnovarsi dopo dieci anni di...

Temi più discussi: Sinner: La vittoria di Wimbledon mi dà gioia e orgoglio. Ora devo liberare un po’ la testa; Sinner domina Djokovic e guarda a Zverev: Sapevo di dover alzare il livello. La finale sarà molto diversa; Dove vedere Sinner-Struff: l'orario e la diretta tv dei quarti di finale di Wimbledon; Panatta si sbilancia: Per me Sinner dà un’altra sveglia a Zverev. Al servizio è diventato uno dei migliori.

Sinner: Ora so cosa mi è accaduto a Parigi. Potrebbe succedere di nuovoDopo la vittoria su Borges nel secondo turno di Wimbledon, il n. 1 al mondo ha parlato del crollo al Roland Garros, che gli è costato la sconfitta con Juan ... repubblica.it

Caruso: Ho battuto sia Sinner che Alcaraz, ora alleno e vado in bici. E a luglio diventerò papàSalvatore ‘Sabbo’ Caruso, l’ultimo italiano che ha battuto Sinner. Venti agosto 2020, qualificazioni di Cincinnati, primo torneo dopo lo stop per il Covid. Si giocava a Flushing Meadows, New York, ... gazzetta.it