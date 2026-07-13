Jannik Sinner ha vinto il secondo titolo a Wimbledon, sconfiggendo in finale Alexander Zverev. Con questa vittoria, ha conquistato il secondo anno consecutivo lo Slam di Londra. Dopo il successo, il primo pensiero è andato a Carlos Alcaraz, con commenti di gioia da parte di una figura politica. Sinner si è imposto come campione anche di stile, attirando attenzione per la sua presenza in campo.

Jannik Sinner “chiama” e Carlos Alcaraz risponde. Il tennista azzurro ha vinto il secondo titolo a Wimbledon, battendo Alexander Zverev in finale e conquistando così per il secondo anno consecutivo lo Slam di Londra. Nell’edizione del 2025, Sinner aveva battuto proprio il rivale spagnolo nell’ultimo atto, che a sua volta arrivava da due trionfi consecutivi. Quest’anno Alcaraz è stato costretto a dare forfait a causa dell’infortunio al polso rimediato a Barcellona. “ Spero che Carlos torni presto “, ha detto Sinner rispondendo a domanda diretta in conferenza stampa, “il tennis ha davvero bisogno di lui. Avere Djokovic ancora in giro per il circuito e tutti i giovani talenti che arrivano è davvero bello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Sinner campione anche di stile: il primo pensiero è per Alcaraz. Gioia Meloni: “Grazie, campione!”

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