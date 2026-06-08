Alexander Zverev ha vinto la finale del Roland Garros 2026. Durante la trasmissione TennisMania, si è discusso delle differenze tra Zverev, Alcaraz e Sinner, sottolineando che Zverev non potrà mai raggiungere le punte di gioco di questi ultimi. Inoltre, si è parlato di Cobolli, definendolo con una “testa da campione”. La puntata si è concentrata sulle prestazioni dei tennisti impegnati nello Slam parigino.

Si conclude con la vittoria di Alexander Zverev la finale del Roland Garros 2026. Nell’ultima puntata di TennisMania dedicata allo Slam parigino, si è ampiamente parlato del match e delle prestazioni dei due tennisti impegnati. Nel corso della trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, anche Guido Monaco ha analizzato la partita di ieri, soffermandosi soprattutto su Flavio Cobolli. I meriti di Zverev: “Non sono d’accordo sul fatto che Zverev abbia meritato per quello che ha fatto prima. Ha meritato per quello che ha fatto in finale. C’è stata una partita di tennis tosta, dura. Con delle complicazioni mentali di Zverev. Il 6-1 in apertura e quello finale danno l’impressione che non ci sia stata storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Monaco: “Zverev non avrà mai le punte di Alcaraz e Sinner. Cobolli ha una testa da campione”

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Alcaraz o Sinner: Chi Domina il Campo

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