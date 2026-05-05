Toni Nadal ha annunciato ufficialmente che Jódar sarà l’avversario principale di Sinner e Alcaraz nelle prossime competizioni. Dopo aver allenato suo nipote Rafa per vent’anni, il suo giudizio si basa su un’esperienza diretta nel mondo del tennis professionistico. Conosciuto per la sua natura concreta, Nadal ha scelto di presentare le sue previsioni senza usare parole eccessive, concentrandosi sui fatti e sui nomi dei giocatori coinvolti.

Toni Nadal non è uomo da iperbole. Ha allenato suo nipote Rafa per vent’anni, ha visto da vicino cosa separa un buon giocatore da uno che vince gli Slam, e sa che la distanza tra le due cose non si misura con gli aggettivi. Per questo, quando su El País battezza Rafa Jódar come “il miglior giocatore di questa nuova generazione” val la pena sottolinearlo. L’ha notato a metà dell’anno scorso, attraverso i rapporti degli allenatori della Rafa Nadal Academy che giravano per i Challenger. Poi lo ha visto alle Next Gen Finals in Arabia Saudita, e ha scritto quello che scrivono in pochi quando parlano di un diciannovenne: “la sua progressione è stata fulminante in un brevissimo arco di tempo”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Toni Nadal battezza un altro Rafa campione: “Sarà Jódar l’anti-Sinner e Alcaraz”

Notizie correlate

Leggi anche: Rafa Jodar entra nell’élite dei giovani spagnoli insieme a Nadal e Alcaraz.

Toni Nadal punge Alcaraz e incorona Jodar: “Colpisce già più forte di Carlos”Intervenuto ai microfoni di Radioestadio Noche, sulle frequenze di Onda Cero, Toni Nadal ha offerto un’analisi lucida e senza filtri sul momento del...

Contenuti e approfondimenti

Toni Nadal battezza un altro Rafa campione: Sarà Jódar l’anti-Sinner e AlcarazLo zio-mentore di Rafa Nadal sul Paìs: Ha tutto, Jodar può contrastare lo strapotere di Sinner e Alcaraz al vertice del tennis ... ilnapolista.it

Toni Nadal incorona il ‘nuovo’ Rafa: Jodar diventerà uno dei migliori tennisti al mondoTennis - Personaggi | E' un serio candidato per complicare la vita ai migliori giocatori del momento ha sottolineato l'ex coach e mentore di Rafael Nadal ... ubitennis.com