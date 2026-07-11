Valter Lavitola ha dichiarato di essere offeso dalle parole di Sigfrido Ranucci, giornalista di Report, riguardo all’attentato di cui è stato oggetto. In un’intervista a La Repubblica, Lavitola ha affermato che, se Ranucci dubitasse di lui, gli sputerebbe in faccia. Ranucci è coinvolto in un’inchiesta in cui è indagato per strage e viene indicato come comandante dell’atto.

“Mi dispiace, mi offende, se dubitasse davvero di megli sputerei in faccia“. Così in un’intervista aLa Repubblica, Valter Lavitola parla dell’attentatoal giornalista diReportSigfrido Ranuccie dell’inchiesta che lo vede indagato perstragee lo identifica comemandantedell’atto. “Non posso dire nulla dell’indagine, ho già parlato ai magistrati“, aggiunge. E sulle voci che lo vorrebbero d’accordo con il conduttore televisivo mostra incredulità: “Ma figurarsi,saremmo stati dei pazzi“. Parlando poi della storia del sondaggio per l’entrata di Ranucci in politica, il faccendiere si fa sibillino, raccontando che tutto era nato mentre si trovava all’estero, aridosso di Natale, “in un cocktail bar con vecchiamici dell’Internazionale socialista” con cui da sempre mantiene contatti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Ranucci, Lavitola: ‘Sigfrido mi offende se dubita di me’

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