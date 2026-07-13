Sigfrido Ranucci presenta una denuncia per diffamazione aggravata | la nota del legale

Da dayitalianews.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista ha presentato una denuncia per diffamazione aggravata dopo che sono state diffuse dichiarazioni e articoli che, secondo la sua difesa, hanno danneggiato la sua reputazione personale e professionale. L’esposto è stato depositato a seguito di ricostruzioni ritenute lesive e che hanno avuto una significativa ripercussione sulla sua immagine. La notizia è stata comunicata tramite una nota del legale del giornalista.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’esposto dopo la diffusione di dichiarazioni ritenute lesive. Sigfrido Ranucci ha deciso di procedere per vie legali in seguito alla circolazione di dichiarazioni, articoli e ricostruzioni che, secondo la sua difesa, avrebbero compromesso in modo significativo la sua immagine personale e professionale. A renderlo noto è l’avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista, che ha spiegato come sia stata presentata una denuncia-querela per diffamazione pluriaggravata, oltre ad altri reati. Le motivazioni della denuncia. Secondo quanto riferito dal legale, l’iniziativa nasce dalla diffusione di affermazioni, ipotesi e... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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