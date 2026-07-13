Ranucci ha presentato una denuncia per diffamazione aggravata e rivelazione di segreto di ufficio. La denuncia riguarda presunte dichiarazioni o atti che avrebbero diffamato la persona coinvolta e rivelato informazioni riservate. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti. La vicenda si lega a un attentato che ha coinvolto Ranucci, con sviluppi emersi attraverso le indagini in corso.

Mentre continuano le indagini, la vicenda dell’ attentato a Sigfrido Ranucci si arricchisce di un nuovo capitolo. Come ha fatto sapere il suo legale Roberto De Vita, il conduttore di Report «ha presentato denuncia e querela per diffamazione pluriaggravata e altri reati» in relazione «alla diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa, congetture e insinuazioni che hanno trasformato, mediante esplicite allusioni, la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario, attraverso espressioni che affermano o suggeriscono di un “finto attentato” e altre analoghe formulazioni e di vantaggi conseguenti, la cui ricaduta umana e professionale è di inaudita gravità». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ranucci sporge denuncia per diffamazione aggravata e rivelazione di segreto di ufficio

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