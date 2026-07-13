Il conduttore di Report ha presentato una denuncia per diffamazione contro dichiarazioni e articoli che ipotizzavano un “finto attentato” a suo carico o suggerivano un possibile vantaggio personale dalla vicenda. L’azione legale è stata avviata in risposta a queste affermazioni, dopo che si erano diffuse notizie e commenti che mettevano in discussione la veridicità dell’episodio. La denuncia mira a fare chiarezza sulla vicenda e tutelare la propria reputazione.

Sigfrido Ranucci passa al contrattacco. Il conduttore di Report ha presentato una denuncia per diffamazione in merito alle dichiarazioni e agli articoli che hanno ipotizzato un “ finto attentato ” ai suoi danni o suggerito che il giornalista possa aver tratto vantaggio dalla vicenda. La nota del legale di Ranucci. In relazione “alla diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa, congetture ed insinuazioni che hanno trasformato, mediante esplicite allusioni, la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario, attraverso espressioni che affermano o suggeriscono di un ‘ finto attentato ‘ e altre analoghe formulazioni e di vantaggi conseguenti, la cui ricaduta umana e professionale è di inaudita gravità, il dr. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Ranucci, il conduttore di Report presenta una denuncia per diffamazione

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Attentato a Ranucci, 2 indagati. Lavitola presunto mandante

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